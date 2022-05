Als jij straks voor 12,50 euro aan boeken koopt, krijg je het Brabants Boek Present van deze schrijver cadeau

Renée hield een dagboek bij van haar werkweek in de jeugdzorg: ‘Alles oplossen? Was het maar zo simpel’

Een moeder die uit haar vel springt vanwege haar ex of een vader vertellen dat zijn zoontje nog niet thuis mag komen. Kijken of de thuissituatie voor een jongen wel veilig is of een jong meisje helpen met het verwerken van huiselijk geweld. En altijd die vraag: pakken we het goed aan? Dit is het dagboek dat Renée van Gorp (27) op verzoek van het Brabants Dagblad een week lang bijhield over haar werk bij Sterk Huis in Goirle.

8 mei