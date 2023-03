Als trainer van de grote rivaal Rijen neemt Buchly het op tegen zijn oude vrienden van Gilze: ‘Supertof dat we elkaar weer tegenkomen’

Duvelhok van start als proeftuin vol (sociale) zaakjes: ‘Het is een mix van alles. Een mooie uitdaging’

TILBURG - Van zelf lepels maken uit snoeihout tot even tot rust komen op een kussen of een koffie-to-go meepikken. Allerlei zaken hebben zich voor een half jaar in het Duvelhok in Tilburg genesteld. Als dubbele proeftuin: voor de toekomst van het rijksmonument én om zelf te experimenteren.