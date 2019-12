Als Willem II in Amsterdam scoort, ontploft de volle tribune in eigen stadion. ‘Dit gaan we vieren’

De KingSide, waar de harde kern van Willem II-fans staat, is tot op de laatste plaats gevuld. En dat terwijl er geen wedstrijd is in het Koning Willem II Stadion: Willem II speelt in Amsterdam tegen Ajax. Het is te vergelijken met het WK 2010 waarin Nederland in de finale speelt tegen Spanje: zo’n plein waar duizenden Nederlanders hun elftal van op afstand naar de overwinning schreeuwen. Nu is het niet het oranje maar het rood, wit, blauw dat door duizenden Willem II-supporters via vak ABC toegejuicht wordt.