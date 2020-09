Anderhalve meter afstand? Niet op het fanplein van Willem II, maar gemeente laat het zo

‘En we zijn voor niemand bang’, galmt het over het Olympiaplein. Waarna een van de tifosi van Willem II het volgende aan het spreekkoor toevoegt: ,,Zelfs niet voor Grapperhaus.”

Kater is een feit

Anderhalve meter is op het fanplein ver te zoeken. Wel moet iedereen langs een pompje met handgel. Maar van de gezondheidscheck uit de vergunning is niks te merken.

Massa blijft compact

Vlak voor de wedstrijd begint, worden de dan nog enthousiaste supporters toch nog vermanend toegesproken: ‘Ga uit elkaar staan anders moeten wij het scherm helaas uitzetten. Want de gemeente, die is daar niet blij mee.’ Maar de massa - 800 mochten er op het plein maar aan de poort is niet geteld - blijft compact. En in de rust wordt geen vervolg gegeven aan de oproep.

Aan ingrijpen denkt de gemeente niet. ,,We staan niet met het bonnenboekje klaar, maar dat wil niet zeggen dat we later niet tot actie over gaan. Wij hebben heel goed in kaart wie er op dat plein staan.”