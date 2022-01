Anna Verhoeven werd tien jaar geleden de Nederlandse Birdy: ‘Het had een paar jaar later moeten zijn’

Een ruimte vol piano’s en bladmuziek. Haar vader verzorgt hier zijn pianolessen en dochter Anna zette hier als kind haar eerste, bijna heimelijke stapjes in de muziek, met zelfbedachte liedjes.

,,Niemand mocht het nog horen, al droomde ik al wel van een groot publiek, als een soort Amy Winehouse”, aldus de goedlachse muzikante. Op de achtergrond klinkt het sfeervolle en verrassend volwassen ,,This is my day” van Anna’s debuutalbum uit 2013. ,,Ik kon er lang niet naar luisteren, ik was heel kritisch op mezelf. Nu besef ik dat ik hiermee toch het beste van de Anna van 2013 heb opgenomen.”

Voor Anna werd de muziek ineens héél belangrijk toen ze eind 2011 meedeed aan de door dj Giel Beelen gestarte wedstrijd/zoektocht voor de Nederlandse Birdy, geïnspireerd door de jonge Britse zangeres Birdy, die een grote hit had met ,,Skinny Love”.

Buiten haar eigen verwachting belandde Anna in de halve finale en uiteindelijk won ze deze met het liedje ,,Signal” van Laura Jansen. ,,Mijn droom kwam door deze wedstrijd in een stroomversnelling. Een prachtkans, hoewel het achteraf bezien voor mij beter was geweest om dit een paar jaar later mee te maken”, vertelt ze.

Er rolde een comfortabele rode loper uit voor de piepjonge muzikante: optredens bij De Wereld Draait Door, interviews en een clipopname. ,,Bij platenmaatschappij Universal tekende ik voor drie albums en ik kreeg een heel begeleidingsteam. Nu denk ik nog weleens dat het best vreemd was, hoe dat ging. Het legt een enorme druk op zo’n jong meisje…”, zo realiseert ze zich nu.

Bezuinigingen

De eerste EP was net klaar toen het bericht kwam dat Universal overal de stekker uittrok. Het team rondom de verbijsterde Anna werd in zijn geheel ontslagen.

,,Ik had geen benul wat er speelde. Ik dacht dat ik misschien toch niet goed genoeg was. Pas járen later hoorde ik dat de maatschappij er slecht voorstond toen en dat er gewoon bezuinigd moest worden. Het was heel heftig: want ik moest ineens alleen naar DWDD, de andere platen gingen niet door, de hele promotiemachine viel stil. Ik stond er helemaal alleen voor. Dat ik volop aan het puberen was, maakte het er niet gemakkelijker op.”

Ze maakte serieus werk van haar opleiding aan het Rock City Institute in Eindhoven. ,,Een goede keuze: daar vind ik de juiste mensen om mijn muziek mee te kunnen spelen. Nu neem ik weer nummers op, samen met gitarist Djanyl Banwarie. We willen die begin van dit jaar uitbrengen op Spotify. Deze opleiding is heel waardevol geweest. Om mijn angst te leren overwinnen, maar ik heb ook veel over het muzikaal ondernemerschap geleerd. Mij pakken ze niet nog een keer, haha!”, belooft ze, met een knipoog naar het mislukte Birdy-avontuur.

Haaren leefde mee

Ze woont nu in Tilburg, maar is nog geregeld in haar geboortedorp. ,,Tijdens het Birdy-verhaal leefde Haaren mee en werd ik ineens op straat aangesproken. In de tussentijd heb ik hier nog verschillende keren met de harmonie opgetreden, superleuk was dat. Ook nu nog zijn ze hier heel belangstellend.. Dan vragen ze mooi op zijn dorps: ‘Hé Anna, doe je nog zingen?’ Nou: ja dus!”

