Arbeidsinspectie in kennis gesteld; jongetje (3) uit Londen bewusteloos uit zwembad Kaatsheuvel gehaald

Tilburger met klinker op hoofd geslagen

10:50 TILBURG - In de nacht van zaterdag op zondag is een 17-jarige Tilburger met een klinker op zijn hoofd geslagen, laat de politie weten. De jongen heeft daarbij een scheur in zijn schedel opgelopen. De politie wist niet veel later de verdachte, een 20-jarige Hilversummer, aan te houden.