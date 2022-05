Archeologen treffen doel in Hilvarenbeek: ‘Dit maak je maar één keer in je leven mee’

Formatie Tilburg duurt voort, beoogde coalitie­part­ners de straat op voor mening inwoners

TILBURG - Ruim zeven weken na de gemeenteraadsverkiezingen wacht Tilburg nog op een nieuw college. Vier partijen zijn met elkaar in gesprek over een nieuw bestuursakkoord voor de komende vier jaar. Wat kunnen we verwachten? Vijf vragen over de formatie.

30 april