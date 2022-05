Arriva belooft na schrappen nachtbussen: ‘Reguliere dienstregeling voorlopig volgens planning’

In Limburg rijdt het busvervoer sinds enkele dagen volgens de vakantiedienstregeling, omdat er simpelweg te weinig chauffeurs beschikbaar zijn. Ook maakte Arriva bekend dat de Nightliners in Tilburg en Den Bosch, nachtbussen die rijden tussen twee en vier uur ’s nachts, dat voorlopig niet meer doen vanwege het personeelstekort.

Het roept de vraag op of in deze regio ook de normale dienstregeling overeind blijft. ,,Dat scenario is momenteel niet aan de orde. In Oost-Brabant rijden we de reguliere dienstregeling volgens planning”, laat een woordvoerder weten. Hij benadrukt dat elke regio van het vervoersbedrijf als zelfstandig wordt gezien. Wat er in Limburg gebeurt, staat dus los van de Brabantse dienstregeling.