Art in Oisterwijk steekt de middelvinger op: prikkelende beeldenpracht op De Lind

Dit glazen bekertje heeft zo’n 1450 jaar onder de grond gelegen in Hilvaren­beek en heeft nog geen krasje

HILVARENBEEK - Puntgaaf is de glazen buidelbeker die ongeveer 1450 jaar in de grond heeft gelegen onder de Gelderakkers in Hilvarenbeek. In heel Europa zijn er misschien tien, hooguit twintig van dergelijke bekers opgegraven, zo schat archeoloog Niels Bouma. ,,Er zit zelfs nog geen krasje op. Dit is een unieke vondst.”

26 mei