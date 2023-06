Asielzoekers uit ‘crimineel pand’ Gilze op heterdaad betrapt in Breda: ‘Ze gaan professioneel te werk’

Zorgen over parkeer­druk en veiligheid in de Korenbloem­straat: ‘Gemeente gooit kont tegen de krib’

TILBURG - In de Korenbloemstraat komt meer ruimte voor fietsers en meer groen, maar bewoners en ondernemers in de straat vrezen vooral voor schijnveiligheid en parkeerproblemen: ,,Er is niet naar ons geluisterd.’’