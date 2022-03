Auto botst tegen boom in Moergestel, bestuurder met ambulance naar ziekenhuis gebracht

Eerste noodopvang voor Oekraïners draait ergens in Tilburg al

TILBURG - Tussen de tien en twintig Oekraïners zitten momenteel in Tilburg in een noodopvang. Waar dat is en wat voor onderkomen het betreft, wil de woordvoerster van de gemeente niet zeggen: ,,Deze mensen hebben nu vooral rust nodig.”

10 maart