Auto crasht tijdens achtervolging over A58 bij Moergestel

Tonnen vers gedraaid fietsas­falt: in de Reeshof ligt het al, ‘snelle route’ naar binnenstad volgt dit jaar

8:56 TILBURG - Een miljoenproject komt op stoom. Van de 16.000 ton asfalt die er nodig is voor de nieuwe snelfietsroute van Rijen naar Tilburg is al ruim 6.000 ton vers gelegd. Dat merken ze nu vooral in de Reeshof. Straks zoeven fietsers ook over een deels vernieuwde en verbrede Reeshofdijk.