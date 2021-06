Auto gecrasht op A58 bij Moergestel

Mohammed Aknin gaat nooit meer weg uit zijn wijk: ‘Zet onze hoger opgeleiden in om Stokhas­selt vooruit te helpen’

18 juni TILBURG - Hoe Stokhasselts wil je het hebben? Geboren in de Kapelmeesterlaan, opgegroeid in de Corellistraat en nu woont Mohammed Aknin in de Sibeliusstraat. Het is zijn wijk, waar hij trots op is en waaraan hij graag zijn steentje bijdraagt. ,,Zoals veel van mijn hoger opgeleide vrienden. Wethouder: ga hierover met ons in gesprek.”