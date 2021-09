Auto in greppel: traumahelikopter landt naast A58 bij Oirschot

Schreeuw om water in de stad, Tilburgse Sportraad: ‘Openlucht zwemwater in de nieuwe Koningswei?’

12 september TILBURG - Tilburg moet een taskforce instellen die de mogelijkheden onderzoekt van openlucht zwemwater in de stad. Dit oppert de Tilburgse sportraad in haar sportmanifest 2022-2026. Want de behoefte aan waterrecreatie is in de zomer enorm.