Auto slaat over de kop na botsing tegen reclamebord en stilstaande auto in Tilburg

Column De mestfa­briek: vergisting of vergissing?

En dan hèbben we ok enen blauwe sloot, en as ge'm ruukt dan valde dôod. Zongen we hier ooit. In de tijd dat de Donge, de Leij en de Zandleij nog open riolen waren. Walmende waterloopjes waarin al ons geheel of gedeeltelijk vloeibare afval werd geloosd. Van de fabrieken. Van de huizen. Van van alles.

30 juli