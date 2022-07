Auto vliegt in brand bij dodelijk ongeval in Berkel-Enschot, N65 richting Den Bosch dicht

Man in Tilburg aangehou­den voor drugssmok­kel via vliegveld Maastricht

TILBURG - Een man is dinsdag door de marechaussee in Tilburg aangehouden voor drugssmokkel. De drugs werden gesmokkeld via de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Eerder werd op het vliegveld al een andere verdachte op heterdaad betrapt en opgepakt.

13 juli