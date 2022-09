Auto vliegt in brand op N261 bij Tilburg, bestuurder kan op tijd ontsnappen

Tonneke heeft een nieuw huis. Net als alle andere bewoners van ASVZ Udenhout

UDENHOUT - Ooit woonden honderden verstandelijk beperkte cliënten van ASVZ in een monumentaal klooster in Udenhout. Nu leven ze in huizen in de vorm van boerderijen. Met de opening van de laatste woning is het bouwplan afgerond.

1 september