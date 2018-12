Auto vliegt in brand tijdens rijden, winkelpand in Tilburg beschadigd

Wie pakt de handschoen op? Udenhout krijgt 138 mensen aan de polonaise op het ijs

16 december UDENHOUT - De uitdaging ligt er: welke ijsbaan in Midden-Brabant krijgt de meeste schaatsers in polonaise op de vloer? In Udenhout is het begin gemaakt. Zondagmiddag gingen 138 mensen in een sliert over het ijs. Echt ijs.