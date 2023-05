Auto zonder bestuurder aangetroffen in een sloot in Goirle

Aardwarmte? Veel Brabanders komen van een koude kermis thuis nu de regels een stuk strenger worden

EINDHOVEN/UDENHOUT – Een bodemwarmtepomp voor je huis? In delen van Brabant is dat vanwege nieuwe regels straks niet meer mogelijk, óf wordt de aanleg tot duizenden euro’s duurder. ,,Daarmee zet Brabant een stap terug in de energietransitie.”