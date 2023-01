Automobilist heeft engeltje op schouder bij botsing op vrachtwagen in Dongen

Derde divisie Dapper Dongen zorgt voor daverende stunt tegen koploper ADO’20: ‘Dit is wel een keer genieten’

Dongen heeft door een 3-2 zege op koploper ADO’20 voor een daverende stunt in de derde divisie gezorgd. In de slotminuten kreeg het nog de 2-2 tegen, maar daarna werd er via Shenty Saez alsnog gescoord. Pas de tweede zege van van het seizoen, maar wel eentje die heel zoet zal smaken.

29 januari