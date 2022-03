Automobilist rijdt met gestolen auto in op agent in Tilburg

Nieuwkomer Groen Gilze en Rijen verrassing na eerste twee dagen

RIJEN - De verrassing in Gilze en Rijen na de uitslag van twee dagen en de stemmen van 16 maart is nieuwkomer Groen Gilze en Rijen (GGR). Dat is de vertekende stand van 4 stembureaus in Hulten en Rijen.

16 maart