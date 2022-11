Automobilist spoorloos na ongeval met busje op A58 bij Tilburg

Gasten Efte­lingres­tau­rant Pinokkio geëvacu­eerd vanwege smeulende kabel in het theater

KAATSHEUVEL - Voor meerdere gasten kwam een bezoek aan restaurant Pinokkio in de Efteling zaterdagavond abrupt ten einde. Een smeulende kabel in het nabijgelegen Eftelingtheater gooide roet in het eten, waardoor ze de ruimte moesten verlaten.

