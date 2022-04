Automobiliste gewond bij aanrijding met vrachtwagen in Tilburg

Met verkoop ijscokar hield Tilburger Vittorio zijn broer uit de Iraanse gevangenis

TILBURG - Schokgolfje recent door de Piushaven (en daarbuiten): de groene kar van Vittorio Desikan ontbrak. De geliefde ijsverkoper - altijd in voor een warm woord - was toch niet vertrokken zeker? ,,Toen ik hoorde dat mijn broer naar de Iraanse gevangenis moest, heb ik de kar binnen 24 uur verkocht en zijn straf betaald.” Deze dagen keert Vittorio terug in een schaftkeet.

31 maart