Auto’s en tv’s slopen doen ze in het Wonderland van Oisterwijk niet meer

Kruising Ring­baan-West vier maanden op de schop, verkeer moet rekenen op ‘enige vertraging’

TILBURG - Het kruispunt van de Ringbaan-West met de Wandelboslaan en Kwaadeindstraat in Tilburg gaat vanaf woensdag 17 augustus tot en met half december op de schop. Dat betekent dat zo'n vier maanden lang in beide richtingen van de Ringbaan-West nog maar één rijbaan open is.

