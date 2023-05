Ballonnen voor de deur of schoenen in ijs: als winkelier moet je opvallen

Stoere Kerels | ‘Robbemond heeft Willem II weer een gezicht gegeven, promotie is hem en de fans van harte gegund’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 37 van dit seizoen gaat het onder meer over de 0-0 tegen Telstar en de discussie rondom het ticketbeleid voor de play-offs. Belgast is oud-trainer Fons Groenendijk, die de Tricolores vanuit Turkije succes wenst.