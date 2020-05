Band with Benefits uit Tilburg organiseert de grootste online biercantus van Nederland

TILBURG - Wat doe je als je voor de zesde keer op rij de jaarlijkse Eindejaarscantus voor studenten in Tilburg zou organiseren, maar dat vanwege het coronavirus niet door kan gaan? Het alsnog organiseren, maar dan online en voor heel Nederland. Dat is precies wat leden van festivalband Band with Benefits cantusorganisatoren organiseren op vrijdag 19 juni.

Dit jaar zouden ze wederom groots uitpakken voor de Eindejaarscantus in Tilburg: voor veel studenten het officiële startpunt van de zomervakantie. Leden van de band Band with Benefits organiseerde zes jaar geleden hun eerste cantus voor 900 feestende en zingende (oud-)studenten. Vorig jaar waren dat er 3500. De plannen voor de nieuwe editie lagen al op tafel, tot corona roet in het eten gooide. ,Mede-organisator en bandlid Niek: ,,We hebben gepeild of bezoekers een online editie zagen zitten, want we wilde dit jaar toch iets organiseren. Daar kregen we een hele duidelijke ‘ja’ op.”

De vorige editie vond plaats in het Spoorpark van Tilburg. Die avond werd vastgelegd op beeld door een bedrijf dat ook The Passion en de Tour de France live filmt en uitzendt. ,,Met behulp van die beelden kunnen we toch via een stream dat gevoel van een echte cantus creëren, maar dan bij de deelnemers thuis. Zo is het plan gaan rollen. We hebben al een studio en nu zijn we aan het kijken hoe we de livestream zo gek mogelijk kunnen maken. Zo zoeken we bijvoorbeeld een manier om studentenhuizen via Zoom te koppelen, zodat ze samen mee kunnen zingen. Ook doen we een online bierestafette via Instagram.”

Verbroedering met een biertje