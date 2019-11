Bart Mutsaers, de oudste inwoner van Udenhout: 102 en nog altijd een stevige handdruk

Heel Hilvaren­beek wil een vogelkast­je tegen processie­rups, ‘We zijn overwel­digd’

19 november HILVARENBEEK - De actie van de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek (VNMH) om vogelkastjes uit te delen in de strijd tegen de processierups, is een daverend succes. De vereniging had zo'n 200 aanvragen verwacht, maar dinsdag stond de teller al op 772. ,,We zijn overweldigd door de belangstelling”, zegt Pieter Denissen van de VNMH-werkgroep NatuurAvontuur.