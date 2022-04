Bavaria blijft in Rusland, maar niet La Trappe dat het voor de trappisten brouwt

Familie wil liefde van overleden zoon voor Willem II doorgeven: ‘Max bleef altijd tot het laatste fluitsig­naal’

TILBURG - Wind, regen of zon? Het maakte Max van Vught uit Goirle niet uit. Altijd was hij erbij als Willem II thuis speelde, bijna 25 jaar lang. Tot hij afgelopen zomer overleed aan een spierziekte. Zijn familie stelt de rolstoelplek in het stadion beschikbaar voor andere rolstoelers. Gratis, via de Max van Vught Foundation.

