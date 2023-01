Bavel en Ulicoten vingen slachtoffers Watersnoodramp op: 'Mijn moeder wilde niet dat gezin zou worden opgesplitst’

Dongense Goederen­bank toch niet naar Eagle Shelter, maar nieuwe plek nog geheim

DONGEN - De Goederenbank heeft besloten om in Dongen geen gebruik te maken van de ruimte die de Eagle Shelter ter beschikking had gesteld. Het was de bedoeling dat mensen daar vanaf 1 februari hun pakketten konden afhalen. Ze blijven nog twee maanden in de Entree.

17:30