Beau van Erven Dorens duikt in Tilburg op aan de zijde van dakloze Rigo

TILBURG - Beau van Erven Dorens lijkt zich het lot aan te trekken van Rigo, de dakloze Tilburger die van geen instanties wil weten. De BN’er is deze week aan de zijde van Rigo in Tilburg gesignaleerd.

Van Erven Dorens bereidt bij RTL een nieuwe tv-serie voor waarin hij daklozen in plaats van geld een appartement geeft. De vraag is of hem dat gaat lukken bij Rigo, die als notoire zorgmijder bekend staat.

Dat is ook de reden waarom Tilburger Jan Houtepen zijn handen van Rigo af heeft getrokken. ,,Ik heb hem maandenlang elke dag eten gebracht, maar op een gegeven moment houdt het op. Rigo kreeg de kans om op een woonvoorziening in Baarle-Nassau zijn intrek te nemen. Het ligt er prachtig in de bossen. Toen hij ook dat weigerde, hield het voor mij op.”

Mikey is weer terug

Fotograaf Dolph Cantrijn brengt nog wel af en toe koffie naar Rigo. Hij zit niet meer in een bosje langs de A58, waar een jager begin dit jaar de entree naar zijn hutje nog vernielde. Rigo huist nu onder een brug boven het Wilhelminakanaal. Zijn bok was Rigo even kwijt, maar inmiddels is Mikey weer bij hem terug. Ook een hond houdt Rigo gezelschap.

Er is meer mediabelangstelling dan van Beau van Erven Dorens alleen. De VPRO had Rigo in beeld voor het programma De Outsiders, maar uiteindelijk paste hij toch niet in de formule van mensen die bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. Rigo krijgt ook geregeld bezoek van een verslaggever van de NPO, weet Dolph Cantrijn.

De fotograaf zorgde er in februari voor dat Rigo weer een identiteitsbewijs kreeg. Sindsdien kan hij ook weer geld pinnen.