Bedden staan klaar, bestek ligt in de kast: ‘Dag voor dag gaan Oekraïense vluchtelingen binnen komen’

BPD gaat Oostelvoor­tjes II in Moergestel ontwikke­len: 200 woningen waarvan een derde ‘sociaal’

MOERGESTEL - BPD, grootste woningbouwer op het KVL-terrein in Oisterwijk, wacht een nieuwe, grote klus in de gemeente: de uitbreiding van Oostelvoortjes in Moergestel.

25 maart