Bedreigingen van Cora W. aan adres van wethouder Hendrickx stoppen maar niet: ‘Mijn gezin en ik zijn gekwetst en moe’

Gaat beruchte Kaatsheu­vel­se familie profiteren van mogelijke misstap van rechter?

DEN BOSCH/KAATSHEUVEL - Een dubieus gevalletje ‘achterkamertjespolitiek’ of een ‘storm in een glas water’? Het gerechtshof in Den Bosch gaat onderzoeken of drie leden van een criminele familie uit Kaatsheuvel in 2020 wel een eerlijk proces hebben gehad.