Begrip tussen boeren en niet-boeren moet terugkeren door Brabants toneelstuk

De voorstelling heet ‘Iets met boeren’, en wordt georganiseerd door de twee gemeenten en FoodUp! Brabant. Dat is een team van de provincie Noord-Brabant dat zich bezighoudt met vernieuwing van het voedselsysteem. Het idee van een toneelvoorstelling komt van FoodUp!. Het is een proef. De provincie heeft de twee gemeenten heeft uitgekozen. Het is de bedoeling dat de voorstelling later in meer plaatsen in Brabant te zien zal zijn.

Lokale toneelspelers zullen de voorstelling spelen. In Sint Anthonis is dat op 8, 9 en 10 mei, in Reusel is dat op 15, 16 en 17 mei. De kaartverkoop begint 1 maart. Zondag zijn de eerste audities. Die zijn in gemeenschapshuis De Schans in Westerbeek en in MFA De Schakel in Hooge Mierde.