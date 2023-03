Bekijk hier hoe er in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen

De BoerBurgerBeweging (BBB) wordt donderdagavond de grote winnaar van de provinciale statenverkiezingen in Brabant. Volgens de exitpoll heeft de boerenpartij bijna een vijfde van de stemmen gekregen. Je kunt hier straks de uitslag per gemeente in Brabant zien. Ook valt te bekijken welke coalities er voor de Eerste Kamer mogelijk zijn.