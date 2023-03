Belastingaanslag Loon op Zand bezorgt inwoners schrik: ‘In termijnen betalen toch mogelijk’

indebuurt.nl Lydia verhuisde voor de liefde naar Tilburg: 'We schreven elkaar zeven jaar lang'

De een is geboren en getogen in Tilburg en de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Bij Lydia Goewie (61) is dit laatste het geval. Vanuit Zwolle verhuisde ze voor Dion (59) naar onze stad. Het had niet veel gescheeld of dat was nooit gebeurd, want Lydia durfde geen relatie te beginnen door het afstandsverschil.