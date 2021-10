Belgische politie controleert bussen Tilburg - Turnhout: 17 drugstoeristen en een vuurwapen

Jongeren­vrij­wil­li­ger van het jaar: nu rolmodel, later hoopt Antonio Cetina echt bij Buurtsport te werken

23 oktober TILBURG - Zo’n vier tot zes uur in de week begeleidt Antonio Cetina (19) kinderen en jongeren bij sportactiviteiten in de stad. Soms zelfs leeftijdsgenoten. Dat wordt gewaardeerd: de Tilburger is gekozen tot jongerenvrijwilliger van het jaar.