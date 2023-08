Beruchte Brabantse drugskoks moeten hun jarenlange gevangenisstraf definitief uitzitten

Beginnend bestuurder rijdt 70 kilometer per uur te hard door Tilburg: ontwijkt net voetganger en tegenlig­ger

TILBURG - Agenten wisten zondagochtend niet wat ze zagen tijdens een routinecontrole in de bebouwde kom van Tilburg. Een bestuurder passeerde de surveillance-auto op de Wandelboslaan met een snelheid van 120 kilometer per uur, terwijl daar maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden. Daarnaast reed de bestuur ook bijna een voetganger aan.