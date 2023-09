‘Beschermde berm’-bord keert terug en deze keer mag het van Tilburg

Nieuwe coalitie in de maak in Baar­le-Nas­sau: “Akkoord mogelijk in oktober”

In Baarle-Nassau zijn gesprekken gestart voor een nieuwe coalitie. Na het opstappen van een raadslid van Baarle! Had de meerderheid nog maar zes van de dertien zetels. CDA is nu bereid om VPB en Baarle! Te depanneren.