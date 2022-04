Beschuit met muisjes in Safaripark Beekse Bergen voor pasgeboren Kirk's dikdik

MET VIDEOHILVARENBEEK - In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is woensdag een vrouwelijke Kirk's dikdik geboren. De soort komt oorspronkelijk voor in Oost- en Zuidwest Afrika en is de kleinste in zijn soort.