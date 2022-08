Bestuurder (36) uit Poppel rijdt dronken door Tilburg, dochtertje (8) is alleen thuis

met video Man doodgescho­ten voor huis in Tilburgse woonwijk, daders rennen weg: ‘Eerst vier schoten, toen nog twee’

TILBURG - Aan de Borselestraat in Tilburg is afgelopen nacht een 37-jarige man neergeschoten en overleden. Het gaat om Toontje Damen Junior. De politie zoekt twee mannen die bij de schietpartij betrokken zouden zijn. Buurtbewoners zijn geschrokken. ,,Ik zag twee mensen in het zwart gekleed ineens heel hard voorbij rennen.”

2 augustus