Bestuurder raakt met auto van de weg en belandt in de sloot in Oisterwijk

Alkibiades is de nieuwe roman van Ilja Leonard Pfeijffer. Op zaterdagmiddag 27 mei vertelt de schrijver meer over zijn boek bij boekhandel Livius de Zevensprong in Tilburg. Na afloop houdt Pfeijffer een signeersessie.