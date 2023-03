Bestuurder verdwenen na autobrand op N261 bij Tilburg, politie zoekt chauffeur

Waarom de automobilist ervandoor is gegaan, is voor de politie niet duidelijk. Maar dat de autobrand gevolgen had, is wel zeker: richting Tilburg stond een file totdat het voertuig was afgevoerd door een bergingsbedrijf. Brandweerlieden troffen de wagen, die rond 17.10 uur in brand vloog, op de afrit Tilburg Noord aan.