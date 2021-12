Beveiligers Efteling proberen autodieven tegen te houden: achtervolging met 130 km/u door Kaatsheuvel

Frans Marchand weigert drie sloten in huis te verwijde­ren, ook al krijgt hij duizenden euro's aan boetes

GOIRLE - Als Frans Marchand drie sloten verwijdert uit zijn huis aan de Rielsedijk in Goirle dan krijgt hij geen dwangsommen die op kunnen lopen tot 10.000 euro. En toch weigert hij om dat te doen. ,,Als de gemeente Goirle me menselijk had behandeld, dan hadden we hier niet gezeten”, zei hij tegen de Bezwaarschriftencommissie.

12:09