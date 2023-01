Bever duikt op in natuurgebied Kampina: ‘Hij is meer dan welkom’

BOXTEL/OISTERWIJK – Op veel plaatsen is hij niet meer welkom. Want de bever vreet volwassen bomen stuk en ondergraaft oevers en dijken. Dat is gevaarlijk bij onder meer hoogwater. Met gaas in de taluds wordt het dier geweerd uit een aantal beken en rivieren. Maar niet in natuurgebied de Kampina, waar de bever nu plots opduikt.