Bewoners Fabriekstraat stappen uit overleg met Traverse na zoveelste incident bij De Vest

De partijen waren met elkaar in gesprek over een convenant met afspraken om de overlast rondom de maatschappelijke opvang van Traverse aan te pakken. De bewonersvereniging had zelf een tekst voor het convenant aangedragen, maar Traverse was niet bereid die tekst over te nemen. Nadat Traverse in de ogen van de bewoners niet adequaat had gereageerd op een aantal nieuwe incidenten, besloten de bewoners de stekker uit het overleg te trekken.