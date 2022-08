Bewoonster kan voorlopig flat niet uit door kapotte lift: in scootmobiel naar boven gehesen

De paardenfa­mi­lie van Bokhamer: ‘Als het van voren hinnikt en er achter mest uit komt, verzekeren we het’

TILBURG - Het verhaal hoe Henry Vorster ‘hippisch verzekeraar’ werd - waar je aanklopt als mensen van een paard vallen of als er een zadel wordt gestolen - begint met de twee Shetlandpony's in het weiland aan de Bokhamerstraat. Deel 3 in een serie over de Bokhamer.

5 augustus