Bezwaarmakers: ‘We worden gewurgd door Efteling en Loon op Zand’

'Deze zomer drijvend zwembad op de proef in Piushaven'

11:30 Di 9 juni: In de Piushaven met pontons een gebied afbakenen als 'zwembad', gratis toegankelijk voor iedereen. De Tilburgse politieke partijen zijn enthousiast over het idee van de Tilburgse loot van Swim to Fight Cancer. Er is al brede steun voor een proef. Liefst nog deze zomer.