Bierfestival keert op ‘volle kracht’ in het Spoorpark terug: met Tilburgse docu en heel veel brouwerijen

Mout dook in 2019 als eerste bierfestival in het Spoorpark op, vorig jaar was er vanwege corona een beperkte editie: met tijdslots en bediening aan tafel. ,,Maar alles kan en mag nu weer”, zegt Bas Wijnia over de derde editie van Mout in Tilburg. ,,Mensen kunnen weer vrij rondlopen.”



Het wordt weerspiegeld in een bomvol programma van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei. Er is livemuziek in samenwerking met Poppodium 013, er zijn verschillende lokale, nationale en internationale brouwerijen, bierworkshops én er is de première van een Tilburgse documentaire: ‘De Vrouwen Achter het Bier’.



De docu - te zien op een groot scherm - werd gemaakt door Semmi Langenhuijsen en bierbrouwer Kiki van Beerendonk en geeft een podium aan vrouwen in de bierwereld. Verschillende onderwerpen uit de wereld van het bierbrouwen komen aan bod.