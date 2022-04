Biest-Houtakker krijgt een nieuwe woonwijk aan het Vossenhol

met video Festival Fier! in Hilvaren­beek is terug van weggeweest

HILVARENBEEK - Het is eerste paasdag weer eens feest op bioboerderij 't Schop in Hilvarenbeek. Dat bioboer Jan van den Broek jarig is, weet lang niet iedereen. Dat festival Fier! na twee verloren coronajaren weer op de kaart staat, is langs de Esbeekseweg wel iedereen duidelijk.

17 april