Biezenmortel stemt voor het eerst voor Tilburgse raad. Ook 'burgemeester van het dorp’ naar de stembus

Boven de ingang van buurthuis De Vorselaer hangen drie carnavalskoppen: twee blazers en een bekkenspeler. Het is het kloppend hart van Biezenmortel, niet alleen tijdens carnaval, en dat moet zo blijven, zo vinden de mensen die met een stempas bij het gemeenschapshuis binnenlopen. De leefbaarheid van hun dorp, daar laten ze zich door leiden.

Stadsforum is ver weg

John van der Velden woont al 23 jaar in Biezenmortel. Vanwege alle herindelingen stemde hij eerder voor de raad van Udenhout, voor die van Haaren en nu voor het eerst voor die van Tilburg. ,,Ik stem altijd. Dat vind ik belangrijk. Ik kijk naar partijen die ons dorp sterk willen houden. Het nieuwe Stadsforum en de Cityring in het hart van Tilburg zijn voor hem ver weg.

De school, het buurthuis, extra woningen, daar maken inwoners zich zorgen om. Kiezen ze dan op de kandidaten uit het eigen dorp? Zo staat Gerrit Verhoeven op de negentiende plek op de CDA-lijst en Jos Notenboom op stek twaalf bij Lokaal Tilburg. ,,Nee", zegt John van der Velden. ,,Daar heb ik niet zo op gelet.” De eigen politieke kleur is bepalend. Dat geldt ook voor Frank Liebregts. Hij komt uit Tilburg, maar is dertien jaar geleden vanwege de rust en de ruimte naar Biezenmortel verhuisd. Hij stemt al vanaf zijn achttiende en ziet dat als een burgerplicht. Hij twijfelde tussen SP en GroenLinks, maar zette zijn rode potlood bij de huidige wethouder Esmah Lahlah. ,,Dat mag je gerust weten. Daar ben ik erg over te spreken."

Goedgeluimd

Niet iedereen die gaat stemmen is zo spraakzaam: ,,we blijven liever anoniem”, maar de vrijwilligers die het stemmen in goede banen leiden wel. Ze zijn goedgeluimd. Het is hier ons-kent-ons, zo merkt ook Jan Leijten. Hij zat ooit voor het CDA in de raad van Haaren en is nu voorzitter van het stembureau. Hij denkt dat 750 inwoners in zijn dorp stemgerechtigd zijn. Nog voor het middaguur zijn er al 125 stemmers geweest. Er mag gelachen worden in het stembureau, de vrijwilligers die de stemlijsten uitreiken zorgen voor een lichte toon. En het zijn plaatselijke onderwerpen waar mensen zich door laten leiden, zo vermoedt Jan Leijten: de bouw van woningen, de school, het gemeenschapshuis dat nu met geld van Tilburg wordt opgeknapt.

Ronnie wil op zijn baas stemmen

Ronnie van Strien noemt zich de burgemeester van Biezenmortel. Bij hem is de lach belangrijker dan dat alles wat ie zegt correct is. ,,Ik ga stemmen in de gemeente Biezenmortel, want Tilburg is nu onderdeel van ons.”

Hij werkt bij de Diamant-groep en crost in een scootmobiel met rode hark én koffie voor zijn collega's door de Capucijnenstraat. Hij had het liefst op zijn baas gestemd, maar die staat op een lijst in de gemeente Oosterhout. Voor zijn collega's die vlak bij het stemlokaal aan het wieden zijn is politiek een gespreksonderwerp. Dennis uit Tilburg heeft zijn stempas meegenomen naar het werk en stemde in De Vorselaer. Zijn collega Arjan gaat zeker stemmen en Angelo twijfelt. Het is aan de late kant, maar hij moet zich nog gaan verdiepen.